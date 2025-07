Condenado por estupro de vulnerável é capturado em Birigui

A Polícia Militar de Birigui prendeu, na manhã deste sábado (26), um homem de 47 anos condenado por estupro de vulnerável. A captura foi realizada durante patrulhamento da equipe de ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas). O preso, identificado pelas iniciais R.F.S., é metalúrgico e já era procurado pela Justiça.

A prisão ocorreu por volta das 9h, na Rua Siqueira Campos, no bairro Novo Jardim Stábile, quando os policiais visualizaram o indivíduo saindo de uma residência. A equipe já possuía informações sobre o mandado de prisão expedido contra ele e, após consulta aos sistemas criminais, foi confirmada a condenação a 14 anos de reclusão em regime fechado, determinada no dia 24 de julho.

O homem recebeu voz de prisão no local, sem necessidade do uso de algemas, e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Birigui com apoio de uma viatura do serviço DEJEM (Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar). Após o registro do boletim de ocorrência, ele permaneceu preso à disposição da Justiça.