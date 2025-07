Zatti Saúde denuncia uso indevido do nome da empresa em golpe

A empresa destaca ainda que todas as comunicações oficiais são feitas exclusivamente por e-mails com domínio corporativo ou por contato direto com profissionais identificados do setor de Recursos Humanos.

"Reiteramos nosso compromisso com a transparência, a ética e o respeito às leis, valores que pautam a atuação da MSMT – Zatti Saúde em todas as suas relações institucionais e com a sociedade", afirma o comunicado. A empresa informa ainda que medidas administrativas e legais já estão sendo adotadas para apurar o caso e responsabilizar os envolvidos.

A Zatti pede que a população esteja atenta e não realize qualquer pagamento em nome da empresa. Em caso de abordagem semelhante, a orientação é denunciar imediatamente à polícia e comunicar a própria instituição pelos canais oficiais: telefone (18) 3636-5267 ou Instagram @zattisaude.