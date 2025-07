Aposentada morre por complicações da Covid-19 em Araçatuba

Segundo o filho da paciente, o baterista Cristiano Silva, os primeiros sintomas surgiram no dia 29 de junho. O estado de saúde se agravou rapidamente, e Luzia precisou ser hospitalizada. A morte foi confirmada às 23h40, após uma parada cardiorrespiratória.

Este é o segundo óbito relacionado à doença registrado no município em 2025. De acordo com familiares, Luzia havia tomado duas doses da vacina contra a Covid, mas possuía comorbidades que agravaram o quadro clínico, como hipertensão arterial, diabetes e problemas renais. Ela também apresentou um quadro de pneumonia, o que levou à necessidade de intubação.

Divorciada, Luzia deixa dois filhos — Cristiano e Thiago — e dois netos, João Pedro e Samuel. O velório ocorre na capela da Funerária Cardassi, na avenida Prestes Maia. O sepultamento está previsto para as 17h desta sexta-feira (25), no Cemitério Recanto de Paz, no bairro Rosele.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que, apesar da diminuição expressiva nos casos graves de Covid-19, o vírus ainda circula e representa risco, especialmente para pessoas com comorbidades.