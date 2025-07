Moto furtada durante velório é recuperada pela polícia em Birigui

Uma motocicleta Honda Biz, furtada nessa quinta-feira, 24, em Birigui, foi recuperada pela Polícia Militar. O veículo foi localizado por volta das 14h30, abandonado na Rua Luiz José Urbano Boteon, no bairro Santana.

Segundo relato da vítima, ela estava resolvendo questões do funeral do pai quando teve a moto levada. O furto ocorreu enquanto ela cuidava de documentos, ainda durante o período de despedida da família, por volta das 6h30, na rua Saudades, na esquina com a rua Nove de Julho.

Câmeras de segurança próximas ao local registraram a ação de um homem usando moletom cinza, mochila e capacete. Ele foi flagrado circulando próximo à moto antes de cometer o crime e sair com o veículo.