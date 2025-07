Homem é preso com pornografia infantil no celular em Coroados

Durante cumprimento de mandados de busca e prisão preventiva nesta quinta-feira, 24, um homem de 37 anos foi preso em Coroados por armazenar pornografia infantil em seu celular. A ação foi conduzida pela Polícia Civil, que já investigava o suspeito por crime semelhante.

Segundo as autoridades, a análise do aparelho revelou fotos e vídeos de crianças e adolescentes em situações de nudez e sexo explícito. Parte do conteúdo já havia sido localizada em outra ocasião, o que reforçou o pedido de prisão preventiva feito pelo delegado responsável.

O suspeito também é acusado de divulgar e tentar vender esse tipo de material por redes sociais, chegando a oferecer contatos de outros envolvidos no esquema.