Festa solidária reúne cultura e gastronomia em Araçatuba

Neste fim de semana, Araçatuba recebe a primeira edição da Festa das Ações, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade. O evento acontece no Bosque da ABQM, dentro do Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, com entrada gratuita pelo portão 3.

A festa será realizada nesta sexta-feira, 25, das 19h às 22h, e no sábado, 26, das 17h às 22h. O público encontrará comidas típicas, feira de artesanato e uma programação cultural diversificada. Toda a renda será revertida às 20 entidades assistenciais participantes.

Entre os pratos disponíveis estão cupim casqueirado, caldo pantaneiro, arroz carreteiro, lanche de pernil, espetinho, curau, canjica, pastel, batata frita, cachorro-quente e costela de chão.