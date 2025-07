Concurso público na região oferece salário de até R$ 3,4 mil

A Prefeitura de Lucélia, está com novo concurso público aberto para preenchimento de 13 vagas imediatas e formação de cadastro reserva. As oportunidades abrangem candidatos com nível fundamental, médio, técnico e superior.

O certame é organizado pela banca Valespe Concursos e oferece salários que variam entre R$ 1.552,40 e R$ 3.482,76, com jornadas de trabalho entre 10h e 44h semanais, dependendo da função.

Entre os cargos disponíveis estão Agente de Zoonoses, Escriturário, Fiscal Tributário e Técnico em Segurança do Trabalho para quem tem nível médio ou técnico. Já para o ensino superior, há vagas para Engenheiro Agrônomo, Controlador Interno, Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta, além de diversas especialidades médicas como Cardiologia, Pediatria, Ortopedia, Psiquiatria, Clínica do Trabalho e Terapeuta Ocupacional.