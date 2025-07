126 alunos da região de Araçatuba ingressam em projeto de estágio

Lançado em fevereiro, o programa permite que jovens a partir de 16 anos, com frequência escolar mínima de 85%, façam estágio em empresas parceiras da rede estadual. As bolsas variam de R$ 422,03 a R$ 851,46, de acordo com o curso e a carga horária semanal (entre 12 e 20 horas). O governo paulista é o responsável pelo pagamento das bolsas durante os seis primeiros meses, além de arcar com os custos de seguro contra acidentes pessoais.

A região de Araçatuba acaba de registrar a contratação de 126 estudantes em estágio por meio do Beem (Bolsa Estágio Ensino Médio), iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Os contemplados são alunos matriculados nas 2ª e 3ª séries do Ensino Médio com formação técnica, que agora integram o grupo de mais de 6 mil estudantes já beneficiados em todo o estado. Outros mil seguem em processo de entrevista.

As inscrições de novos candidatos e empresas interessadas seguem abertas no site www.beem.sp.gov.br. Um novo edital foi publicado em julho com regras atualizadas, redistribuição das vagas e cronograma revisado por Diretoria de Ensino.

Para aderir ao programa, as empresas devem ter no mínimo seis funcionários, CNPJ ativo por pelo menos seis meses, e não podem estar inadimplentes com a Justiça do Trabalho ou Seguridade Social. Também é exigido que ofereçam auxílio-transporte e disponibilizem um supervisor com formação ou experiência na área do curso técnico.

O processo de seleção é feito em parceria com o Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola) e pode incluir etapas como análise curricular e entrevistas, conforme critérios definidos por cada empresa.