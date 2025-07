Queimada em pastagem rende multa de R$ 25 mil a proprietário

Durante patrulhamento da Operação São Paulo Sem Fogo, agentes ambientais identificaram uma área de aproximadamente 8,5 hectares de pastagem queimada no Assentamento Estrela da Ilha, no município de Ilha Solteira, nessa quarta-feira, 23.

Segundo informações apuradas no local, o responsável pelo lote relatou que o incêndio começou de forma acidental, após ele tentar queimar resíduos domésticos. As chamas, no entanto, acabaram se alastrando e atingindo uma extensa área coberta por capim colonião.

Diante da ausência de autorização dos órgãos ambientais competentes para o uso do fogo, a equipe lavrou um Auto de Infração Ambiental, aplicando uma multa de R$ 25.656, conforme estabelece o artigo 56 da Resolução SIMA nº 05/2021.