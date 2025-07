Jovem de 21 anos morre em colisão entre moto e carro em Araçatuba

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de um jovem de 21 anos na tarde desta quarta-feira (23), em Araçatuba. A colisão ocorreu no cruzamento das ruas Saudade e Euclides da Cunha, envolvendo uma motocicleta, pilotada pela vítima, e um carro de passeio.

Segundo as primeiras informações, o motociclista trafegava pela rua Saudade, no sentido Cussy de Almeida, quando foi atingido por um carro que teria avançado a via preferencial ao chegar ao cruzamento com a rua Euclides da Cunha. Com o impacto, o jovem foi arremessado ao solo e morreu no local.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram rapidamente, mas o médico apenas pôde constatar o óbito. O corpo permaneceu na cena até a chegada do Instituto de Criminalística (IC), que realizou a perícia para apurar as circunstâncias do acidente.