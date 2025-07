Prevenção que abraça os pets: Araçatuba troca coleiras de graça

As coleiras distribuídas contêm um repelente que evita a picada do mosquito-palha, transmissor da leishmaniose. Todos os cães com mais de três meses são encoleirados, e, a cada seis meses, as coleiras são trocadas. Também é feita a coleta de sangue dos animais com mais de seis meses para diagnóstico laboratorial.

Sobre a doença

A leishmaniose visceral é uma enfermidade grave, transmitida ao ser humano pela picada do mosquito-palha. Os sintomas incluem febre prolongada, aumento do fígado e do baço, perda de peso, fraqueza e anemia. Embora grave, a doença tem tratamento e cura quando diagnosticada precocemente.

Com ações contínuas e parcerias estratégicas, Araçatuba segue firme no enfrentamento à leishmaniose, protegendo tanto os animais quanto a saúde da população.