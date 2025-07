Menor é flagrado furtando peças de bicicletaria de madrugada

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar na madrugada dessa terça-feira, 22, após ser flagrado furtando uma bicicletaria no bairro Jardim Aeroporto, em Ilha Solteira.

Durante patrulhamento por volta das 3h35, os policiais encontraram duas mochilas com diversos acessórios de bicicleta do lado de fora do estabelecimento. Ao acessarem o terreno, localizaram o jovem escondido entre bicicletas dentro do imóvel. Questionado, ele confessou que pretendia levar os itens.

O dono da loja foi acionado e reconheceu os materiais como pertencentes ao seu comércio. Entre os objetos recuperados, estavam 12 câmaras de ar, cinco manoplas, três correntes, três bombas de oficina, dois selins, um kit de transmissão, um pé de vela e uma extensão elétrica. O prejuízo estimado foi de aproximadamente R$ 1.300,00.