Região lidera casos de leishmaniose em SP; 2 mortes confirmadas

A região noroeste do estado de São Paulo registrou a segunda morte de humano por leishmaniose visceral em 2025. A vítima era de Andradina, que lidera o número de casos no estado, com três ocorrências confirmadas. A outra morte foi registrada em Santa Mercedes, na região de Presidente Prudente.

Segundo dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, São Paulo já contabiliza 26 casos da doença neste ano, dos quais 12 estão concentrados na região noroeste. Além de Andradina, os demais casos foram registrados nos municípios de Birigui, Votuporanga, Santa Fé do Sul, Araçatuba, Castilho e Turiúba, evidenciando a recorrência da doença nessa parte do estado, considerada área endêmica.

A leishmaniose visceral é uma doença infecciosa transmitida pelo mosquito-palha e tem o cachorro como principal hospedeiro. Entre os sintomas mais comuns, estão febre, perda de peso, aumento do fígado e do baço e anemia. Se não for tratada, pode ser fatal em até 90% dos casos.