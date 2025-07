Projeto Guri abre mais de 800 vagas em Araçatuba e região

Com mais de 800 vagas abertas somente no polo de Araçatuba , o Projeto Guri está com inscrições abertas para cursos gratuitos de música na modalidade a distância. Birigui também participa da iniciativa, ampliando o acesso à formação musical na região. Ao todo, são 19 cursos EAD, voltados ao público em geral, incluindo educadores, iniciantes e quem deseja aprimorar conhecimentos musicais.

As inscrições começaram em 21 de julho e seguem até o dia 8 de agosto — ou enquanto houver vagas. O processo é simples: basta acessar o site oficial do Guri, escolher o curso desejado e se matricular. As aulas iniciam em setembro, com encontros semanais ao vivo, via plataforma Zoom, com duração de uma hora. Os alunos com 75% de presença ou mais recebem certificado de conclusão.

Os cursos atendem desde os primeiros passos na música até formações específicas em instrumentos como piano, saxofone, violino, viola caipira, flauta doce, guitarra, bateria, canto e muito mais. Também há módulos sobre musicalidade brasileira, história do violino e música com apoio tecnológico. Professores que desejam se capacitar também encontram opções voltadas à educação musical.

O Projeto Guri é considerado o maior programa de educação musical e desenvolvimento humano do Brasil, mantido pelo Governo do Estado de São Paulo e gerido pela Santa Marcelina Cultura. Em 2025, o programa comemora 30 anos de atuação, alcançando milhares de alunos em todo o estado.