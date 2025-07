Manutenção pode afetar abastecimento de água em Araçatuba

Nesta quarta-feira, 23, a zona sul de Araçatuba poderá enfrentar instabilidade no fornecimento de água devido a uma manutenção programada pela GS Inima Samar. A ação terá início às 12h na rua Maria T. Zorte, no Jardim Moreira, com o objetivo de instalar um novo hidrante.

Durante os trabalhos, o abastecimento poderá ser temporariamente comprometido nos bairros Clóvis Picolotto, Jardim Etharari, Jardim Moreira e Lago Azul. A previsão é que o fornecimento seja normalizado até as 18h do mesmo dia.

Segundo a concessionária, imóveis com caixa d’água adequada para até 24 horas de consumo não deverão sentir os efeitos da interrupção. A orientação aos moradores é economizar o recurso e, durante o procedimento, manter o registro do cavalete fechado, reabrindo-o somente após a conclusão do serviço.