Curso intensivo aprimora preparo técnico da GCM até dezembro

O objetivo é promover o aperfeiçoamento contínuo do efetivo, estimulando a troca de experiências entre os profissionais. Parte das aulas é conduzida por membros da própria corporação, que atuam como instrutores e, ao mesmo tempo, participam como alunos.

O curso inclui conteúdos ligados à rotina da corporação, como normas de trânsito, ética no serviço público, conduta durante patrulhamento, abordagem pessoal e protocolos de embarque em viaturas. A grade também contempla temas relacionados à segurança com armamento, como porte velado, retenção, contra-retenção, manutenção e uso correto de equipamentos.

A Guarda Civil Municipal de Araçatuba está passando por um programa de capacitação que segue até dezembro, com encontros mensais voltados à atualização e ao aprimoramento de técnicas operacionais e teóricas. A formação ocorre por meio de módulos organizados em turmas de até 20 agentes.

As atividades teóricas acontecem na sede da Secretaria de Mobilidade Urbana, enquanto os treinamentos práticos são realizados no estande de tiro da nova base da GCM e em uma quadra do bosque municipal.