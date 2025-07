Atletas de Araçatuba disputam vaga para o Pan-Americano de karatê

Composta por oito atletas, a delegação representa Araçatuba e conta com nomes reconhecidos no karatê estadual e nacional. Entre os destaques, estão Maria Eduarda da Silva Madeira, sete vezes campeã paulista e com títulos nacionais e sul-americanos no currículo, e Giovana Sampaio dos Santos, bicampeã paulista e vice-campeã brasileira.

As competições ocorrem até o dia 26 de julho e também podem garantir vaga na final do Brasileiro, prevista para acontecer em João Pessoa (PB).

A equipe de karatê Hisatugo/SMERL, de Araçatuba , está em Londrina (PR) participando da terceira seletiva nacional e da etapa do Campeonato Brasileiro, em busca de classificação para o Campeonato Pan-Americano de 2025, que será realizado em Assunção, no Paraguai.

Além das duas, integram a equipe Enzo da Silva Borges, Aisha de Paula Saad, Beatriz Lígia de Oliveira Rizoli, Pedro Henrique Carvalho Taparo da Silva, Heloísa dos Santos Arruda e Marcos Barbosa dos Santos Ribeiro.

As disputas são decisivas: medalhistas na seletiva garantem acesso à fase final do Campeonato Brasileiro e, no caso dos melhores desempenhos, podem conquistar vaga para integrar a Seleção Brasileira que competirá no Pan-Americano do próximo ano.

A preparação e orientação dos atletas estão sob responsabilidade do técnico Fábio Hisatugo, que também atua na comissão técnica da Seleção Paulista. A equipe mantém expectativas elevadas diante do desempenho expressivo de seus representantes nas etapas anteriores.