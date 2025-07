Cruzamentos serão interditados para obras em Araçatuba

Quatro cruzamentos do bairro Jardim do Prado, em Araçatuba, terão o tráfego interrompido a partir desta quarta-feira, 23, para a construção de sarjetões. As obras têm como finalidade melhorar o escoamento das águas pluviais e aumentar a durabilidade do pavimento.

Os trechos afetados ficam nos seguintes pontos:

Rua Fagundes Varela com rua Anhanguera

Rua Belém com rua Fagundes Varela

Rua Anhanguera com rua Belém

Rua Belém com rua Benedito Rodrigues do Prado

Durante a execução dos serviços, desvios serão implantados nas proximidades, e condutores devem redobrar a atenção. A recomendação é que, sempre que possível, rotas alternativas sejam utilizadas.