Seleção oferece 36 vagas na construção civil com benefícios

O Balcão de Empregos de Araçatuba realizará, no dia 5 de agosto, uma terça-feira, um processo seletivo com 36 oportunidades voltadas ao setor da construção civil. A ação acontecerá das 8h às 12h, na sede do órgão, localizada na avenida Waldemar Alves, 50, no bairro São Joaquim.

As vagas são destinadas a candidatos com ensino fundamental completo e abrangem as funções de servente de obras (20 vagas), pedreiro (5), auxiliar de eletricista (5), eletricista (3), operador de grua (1), operador de cremalheira (1) e auxiliar administrativo/almoxarife (1). Os salários variam de R$ 2.239,60 a R$ 2.728,00, além de benefícios como vale mensal de R$ 485, seguro de vida e participação nos lucros no valor de R$ 585, paga duas vezes ao ano, nos meses de abril e outubro.

Os interessados devem comparecer ao local no horário indicado, levando os documentos pessoais e o currículo impresso. O atendimento será feito por ordem de chegada, e não é necessário agendamento prévio.