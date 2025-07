Prefeitura de Araçatuba convoca novos estagiários de pedagogia

A Prefeitura de Araçatuba publicou nessa terça-feira, 22, no Diário Oficial do Município, uma nova convocação de estagiários de pedagogia. Dez estudantes aprovados no processo seletivo foram chamados para atuar em atividades de apoio pedagógico nas escolas da rede municipal, sob coordenação da Secretaria Municipal de Educação.

Os convocados devem se apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, localizado na rua Coelho Neto, 73, bairro Vila São Paulo. O atendimento ocorre das 8h30 às 10h30 e das 14h às 17h. O prazo para comparecimento é de cinco dias úteis a partir da data de publicação, sob risco de perda da vaga em caso de ausência.

Confira os estudantes convocados: