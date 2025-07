Araçatuba cria campanha permanente contra pedofilia em escolas

A lei determina que escolas e transportes escolares deverão afixar, em local visível, materiais educativos com informações claras sobre como prevenir abusos, identificar sinais de risco e acionar os canais de denúncia disponíveis no município. O conteúdo deverá ser acessível e pedagógico, voltado tanto às crianças quanto aos adolescentes.

Araçatuba terá uma campanha permanente de combate à pedofilia em todas as escolas públicas e privadas, além dos veículos de transporte escolar. A medida está prevista na Lei 8.905/2025, de autoria do vereador João Pedro Pugina (PL), sancionada pelo prefeito Lucas Zanatta (PL) após aprovação na Câmara Municipal em 23 de junho.

Para garantir o cumprimento da norma, estão previstas sanções para quem descumprir as exigências. A primeira infração gera uma advertência e, em caso de reincidência, multa de R$ 1.000, valor que dobra a cada nova violação. O montante será reajustado anualmente conforme os índices municipais.

O município também poderá disponibilizar a produção e impressão do material informativo para as instituições públicas, particulares e veículos escolares, fortalecendo a proteção e o cuidado com a infância e adolescência na cidade.