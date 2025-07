Polícia prende homem por tráfico na 'Biqueira das Casinhas'

A Polícia Civil de Lins prendeu em flagrante um homem por tráfico de drogas na tarde da última segunda-feira (21), durante uma operação no Parque dos Trabalhadores, em Lins. O suspeito, identificado como W.C.F.N., foi detido em um ponto já conhecido pela venda de entorpecentes, popularmente chamado de "Biqueira das Casinhas".

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) realizavam trabalho de campo quando flagraram o suspeito comercializando drogas. Em poder dele foram apreendidas 13 pedras de crack, quatro porções de cocaína e R$ 71 em dinheiro. Próximo ao local, a equipe localizou ainda seis porções adicionais de cocaína e quinze de maconha.

Apesar de negar o envolvimento com o tráfico, o autuado foi preso em flagrante, com base nos depoimentos e provas colhidas pela equipe policial. A autoridade responsável pelo caso, delegado Artur Manoel Nogueira Franco, representou pela decretação da prisão preventiva do suspeito.