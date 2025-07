Brejo Alegre e Murutinga do Sul alcançam 100% de alfabetização

Duas cidades da região administrativa de Araçatuba atingiram a marca histórica de 100% de alunos alfabetizados até o 2º ano do ensino fundamental em 2024, segundo dados do Indicador Criança Alfabetizada divulgados pelo Ministério da Educação (MEC). Brejo Alegre e Murutinga do Sul são os únicos municípios da região a atingir esse patamar, considerado referência nacional em políticas de alfabetização.

De acordo com o levantamento oficial divulgados essa semana, Murutinga do Sul teve um avanço significativo: em 2023, apenas 57,6% dos alunos estavam alfabetizados; já em 2024, esse número saltou para 100%. Brejo Alegre, que já tinha um índice elevado no ano anterior (94,4%), também alcançou a totalidade neste ano.

Por outro lado, as três maiores cidades da região ainda enfrentam desafios para atingir os objetivos estabelecidos. Em Araçatuba, os dados de 2024 ainda não foram divulgados oficialmente. Em Birigui, houve melhora: passou de 71,1% em 2023 para 78,13% em 2024, mas ainda abaixo da meta de 78,6% projetada para o ano seguinte. Penápolis, conforme apurado, ainda não teve os dados publicados no mesmo painel, mas historicamente apresenta desempenho intermediário entre os dois polos.