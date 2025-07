Quatro mulheres são flagradas com drogas durante visitas a cadeia

O Complexo Penal de Lavínia, na região noroeste paulista, registrou três casos de visitantes flagradas tentando entrar com drogas nas unidades prisionais durante o último fim de semana. As apreensões ocorreram por meio do escâner corporal, equipamento utilizado nas revistas dos dias de visita.

No sábado, 19, na Penitenciária I "Vereador Frederico Geometti", uma mulher de 70 anos, avó de um detento, foi flagrada com um objeto suspeito na região pélvica. Questionada pelos policiais penais, ela confessou estar com drogas escondidas no corpo e, espontaneamente, entregou nove invólucros contendo substância com características de maconha.

Ainda no sábado, no Centro de Detenção Provisória (CDP) "ASP Cláudio Chaves do Nascimento", outra visitante, esposa de um recluso, foi surpreendida também pelo escâner corporal. Ela revelou portar um invólucro com 83,6 gramas de substância análoga à maconha.