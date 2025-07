Plantão especial realiza mais de 50 coletas de Papanicolau

A Secretaria de Saúde de Birigui atendeu mais de 50 mulheres no Ambulatório da Saúde da Mulher durante o plantão especial para coleta de Papanicolau realizado no último sábado, 19 de julho. A ação ocorreu das 7h30 às 13h, sem necessidade de agendamento prévio, com atendimento por demanda espontânea.

Ao todo, foram coletados 56 exames preventivos de câncer de colo de útero e solicitadas 27 mamografias. O público-alvo foram mulheres que já iniciaram atividade sexual, com o objetivo de reforçar o cuidado com a saúde feminina e incentivar o acompanhamento preventivo.

Os exames coletados em Birigui, tanto no Ambulatório da Saúde da Mulher quanto nas Unidades Básicas de Saúde, são encaminhados para análise no laboratório de patologia do Hospital de Amor de Barretos, referência em diagnósticos precisos com tecnologia avançada.