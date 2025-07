Alunos da rede estadual retornam às aulas com foco na recuperação

A partir desta quarta-feira, 23, os mais de 47,2 mil estudantes matriculados na rede estadual de ensino na região de Araçatuba retornam às aulas após o recesso de meio de ano. O início do segundo semestre será marcado pela preparação para as provas de recuperação, voltadas aos alunos com notas iguais ou inferiores a cinco nos dois primeiros bimestres — mas abertas também aos que desejarem reforçar o desempenho.

Podem participar estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. As provas servirão para substituir a menor nota obtida no boletim do 1º semestre em todas as disciplinas do Currículo Paulista e nos itinerários formativos do Ensino Médio técnico e profissional.

Serão aplicadas 15 questões de língua portuguesa e matemática, além de 10 questões para os demais componentes curriculares. As avaliações acontecerão durante o horário regular de aulas, com datas definidas pelas próprias escolas para os dias 6 ou 7 de agosto. A Seduc-SP também estabeleceu o dia 8 de agosto para repescagem, caso necessário.