Homem é preso após agredir companheira e ameaçar policiais

Já na delegacia, o autor voltou a ameaçar a companheira, dizendo que retornaria à casa dela e que a polícia deveria permanecer no local durante toda a noite para evitar represálias. Ele apresentava escoriações na testa e no braço esquerdo, que afirmou ter causado em si mesmo. O atendimento médico foi recusado.

Uma pedra e um pedaço de madeira usados nas ameaças foram apreendidos. O celular permaneceu com a vítima, mediante termo de entrega autorizado pelo delegado de plantão, Ícaro Oliveira Borges.

O homem foi indiciado por violência doméstica (Lei Maria da Penha), ameaça, desacato e resistência à abordagem policial. Permaneceu preso à disposição da Justiça.