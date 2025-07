Mais de R$ 48 milhões reforçam estrutura de escolas na região

As melhorias abrangem salas de aula, laboratórios, refeitórios, cozinhas, quadras esportivas, telhados, fachadas, climatização, acessibilidade e outras adequações necessárias para o bom funcionamento das escolas.

As intervenções fazem parte de um amplo programa estadual que, entre janeiro de 2023 e junho de 2025, realizou 5.250 obras em escolas e creches em todo o estado. No mesmo período, mais de R$ 2,5 bilhões foram destinados à área da educação para construção de 76 novas unidades e requalificação de milhares de prédios escolares.

No estado, as obras alcançaram mais de 3 mil unidades escolares em 541 cidades, o que representa cerca de 60% da rede pública paulista. Estima-se que mais de 1,8 milhão de estudantes tenham sido beneficiados com essas intervenções, além da geração de mais de 30 mil postos de trabalho diretos e indiretos.

Na região de Araçatuba, o investimento atende não apenas à melhoria da infraestrutura, mas também à expansão de vagas e à modernização dos espaços educacionais, com foco em atender demandas de ensino integral e profissionalizante.

O acompanhamento técnico das obras segue protocolos definidos por órgãos responsáveis pela gestão da rede pública de ensino, garantindo maior transparência e eficiência na execução dos projetos.