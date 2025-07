Cemitério amplia estrutura e oferece novos ossários em Araçatuba

O Cemitério Municipal Recanto de Paz, no bairro Rosele, em Araçatuba, passou a contar com uma nova estrutura de ossários, criada para acolher restos mortais de sepultamentos realizados em jazigos temporários. A medida busca oferecer uma alternativa definitiva e respeitosa às famílias que não possuem túmulo perpétuo.

Foram implantadas quatro unidades: uma individual e três coletivas. O objetivo é organizar melhor o espaço e atender à demanda crescente por soluções permanentes, especialmente quando o período legal de permanência nos jazigos temporários chega ao fim.

O novo ossário individual comporta até 160 lóculos com gavetas de 80 centímetros, todas identificadas com os nomes dos falecidos. Já os ossários coletivos gratuitos somam 120 lóculos e seguem os mesmos critérios, garantindo um local adequado para preservação da memória e dignidade no acolhimento dos restos mortais.