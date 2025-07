Obra de R$ 4,5 milhões recupera trecho da Nova Pompeu

As obras de recuperação da pista da avenida Nova Pompeu de Toledo, em Araçatuba, começaram nesta segunda-feira, 21, no trecho entre as ruas Peru e Tupinambás, sentido bairro–centro. A intervenção é realizada na margem direita do Córrego Machadinho, onde foram identificados danos estruturais que exigem ações profundas, com escavações de até quatro metros.

A previsão de término é entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026. A iniciativa conta com investimento de R$ 4,5 milhões da concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto da cidade.

O local foi interditado em janeiro, de forma emergencial, após o surgimento de rachaduras e afundamentos no asfalto, meses depois da entrega da obra de prolongamento da avenida, concluída em 2023. Técnicos constataram que o solo abaixo do pavimento estava comprometido, o que motivou a paralisação para evitar acidentes.