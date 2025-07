Araçatuba registra queda de 97,6% nos casos de dengue

Apesar da redução, o acumulado do ano ainda é expressivo: 10.239 pessoas contraíram dengue e nove morreram em decorrência de complicações da doença. Outros 19.278 casos foram descartados e 27 seguem em investigação, totalizando 29.544 notificações no município. Também foram confirmados 39 casos de chikungunya, sem registros de zika vírus.

A Secretaria de Saúde atribui o resultado positivo às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, com bloqueios, nebulizações e campanhas educativas. Entretanto, o município ainda apresenta índices preocupantes de infestação. O Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti (Liraa) de julho apontou que 2,17% dos imóveis apresentam focos do mosquito, índice que mantém a cidade em situação de alerta para uma possível nova epidemia.

“Seguimos trabalhando intensamente, mas precisamos do apoio da população para que os casos não voltem a subir. A prevenção deve ser diária, dentro de cada casa”, reforçou Priscila Cestaro, diretora da Vigilância Sanitária e Epidemiológica.

No primeiro semestre de 2025, foram realizadas 144.180 visitas domiciliares, com eliminação de criadouros, aplicação de larvicidas e nebulização costal. A Prefeitura também removeu 3.300 toneladas de materiais inservíveis na campanha Araçatuba Limpa, além de vistoriar imóveis fechados em parceria com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (Creci-SP).

Vacinação segue disponível