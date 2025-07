Setor de beleza cresce 23,5% em Guararapes no 1º semestre

Entre janeiro e maio de 2025, Guararapes registrou a abertura de 21 novas empresas na área de beleza, o que representa um crescimento de 23,5% em relação ao mesmo período de 2024. Os dados são do Observatório Econômico municipal.

O destaque foi o comércio varejista de cosméticos, com aumento de 300% nas novas aberturas. Já o segmento de estética e cuidados com a beleza teve alta de 25%. Em contrapartida, houve queda de 16,7% na abertura de salões de cabeleireiros, manicures e pedicures.

A maioria das empresas abertas é composta por Microempreendedores Individuais (MEIs), que representam 46,29% do total. As Microempresas (MEs) respondem por 95,3% e as Empresas de Pequeno Porte (EPPs), por 4,7%.