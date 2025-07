Homem condenado a quase 14 anos por roubo é capturado pela Rocam

Durante patrulhamento preventivo da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas), a Polícia Militar de Birigui capturou um homem procurado pela Justiça, condenado a quase 14 anos de prisão por roubo. A abordagem ocorreu na tarde do último domingo 20, na avenida José Manoel Montoro, no bairro João Crevelaro.

O suspeito, morador da avenida Antônio Corghi, no bairro João Crevelaro, era conhecido nos meios policiais pela prática de assaltos. Ao perceber a aproximação da equipe policial, ele tentou fugir, apresentando um volume suspeito na cintura.

Durante a fuga, o homem invadiu uma residência e tentou escapar pelos fundos, mas foi acompanhado e contido ainda dentro do imóvel pelos policiais. Em busca pessoal, os agentes localizaram um aparelho celular preso à cintura do foragido.