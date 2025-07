Araçatuba busca emenda de R$ 500 mil para área de Oncologia

Durante reunião com a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) na última sexta-feira (18), em São Paulo, o vereador araçatubense Damião Brito (Rede Sustentabilidade) solicitou repasse de uma emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil para a área de saúde de Araçatuba, com foco no setor de Oncologia.

O encontro também tratou de investimentos em educação, inclusão social e infraestrutura. Segundo relato, a deputada demonstrou abertura para colaborar com as demandas do município e apoiar projetos voltados à população em situação de vulnerabilidade.

A articulação política inclui ainda encontros com o deputado estadual Caio França (PSB), com o objetivo de reforçar os pedidos de recursos para Araçatuba.