Motociclista foge da GCM e é flagrado sem CNH em Araçatuba

Durante a abordagem a um grupo que estava no local, um rapaz foi liberado após revista pessoal. Porém, ao montar em sua moto - uma Honda CG 150 Fan de cor preta -, ele acelerou de forma agressiva e tentou intimidar os agentes com manobras perigosas, iniciando uma fuga em alta velocidade.

Um motociclista foi detido após provocar uma sequência de infrações de trânsito no bairro Hilda Mandarino, em Araçatuba , na noite do último sábado, 19. A ocorrência foi registrada pela GCM (Guarda Civil Municipal), que patrulhava a região da Praça da Caixa D’Água por conta de denúncias de perturbação de sossego e possível uso de drogas.

Um teste do bafômetro também foi realizado, apontando 0,21 mg/L de álcool no organismo do condutor.

O jovem foi levado ao Plantão Policial e responderá por diversas infrações, incluindo:

Dirigir sem habilitação;

Condução sob efeito de álcool;

Desobediência à ordem de parada;

Direção perigosa e ameaçadora a pedestres.

As penalidades administrativas também foram aplicadas, e o caso segue sob análise da autoridade policial.