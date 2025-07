Umidade despenca e eleva risco de queimadas em Araçatuba

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um novo alerta sobre os riscos à saúde e o perigo de incêndios nas regiões do noroeste paulista, especialmente nas áreas de Araçatuba e São José do Rio Preto. O aviso vale entre até terça-feira, 22, período em que a umidade relativa do ar pode atingir níveis abaixo de 20%, considerados críticos pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

De acordo com o monitoramento do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), a situação se agrava com a estiagem, impactando cidades do interior com índices preocupantes. Municípios como Tupã marcaram apenas 15% de URA, classificando-se em estado de alerta.

Cidades do Noroeste em situação crítica: