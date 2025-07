Operação flagra motorista alcoolizado na Rondon em Araçatuba

Uma ação conjunta realizada na tarde deste sábado (19) fiscalizou centenas de motoristas na rodovia Marechal Rondon, em Araçatuba. A Operação Direção Segura Integrada reuniu equipes da Polícia Militar Rodoviária, Detran-SP, Polícia Civil e a concessionária ViaRondon.

O bloqueio foi montado em frente à base da Polícia Rodoviária, no km 527,400 da SP-300, no sentido leste da via.

Durante a operação, 1.619 motoristas foram abordados e submetidos ao teste do bafômetro. Um condutor foi flagrado dirigindo sob efeito de álcool e outros 12 se recusaram a realizar o teste, resultando em autuações administrativas.