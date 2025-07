Decisão do STF contra Bolsonaro gera embate político em Araçatuba

Além do prefeito, o vereador João Pedro Pugina (PL) também se manifestou nas redes sociais. Em uma publicação, postou uma foto ao lado de Bolsonaro com a legenda: “Verás que um filho teu não foge à luta”, citando o Hino Nacional, e declarou: “O povo brasileiro está ao seu lado”. Em outra postagem, Pugina criticou o tratamento dado ao ex-presidente e comparou o caso com investigações sem conclusão, como o atentado sofrido por Bolsonaro em 2018.

O prefeito Lucas Zanatta (PL) usou suas redes sociais nesta sexta-feira (18) para repudiar a decisão do STF, conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, no âmbito da investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. Para Zanatta, a medida representa uma tentativa de enfraquecer politicamente o que ele considera ser o maior líder popular do país e reforçou o discurso de que Bolsonaro é vítima de perseguição política.

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou o uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro repercutiu fortemente em Araçatuba , dividindo aliados e opositores no cenário político local.

Do lado oposto, partidos de esquerda e lideranças locais defenderam a decisão do Supremo. O presidente do PCdoB de Araçatuba, Marcos Francisco Alves, celebrou a medida. “Saudamos a decisão do STF de colocar tornozeleira no traidor da pátria, golpista e corrupto. É uma medida para evitar a fuga e garantir a responsabilização pelos crimes que cometeu”, afirmou em nota pública.

Alves também criticou o vídeo do prefeito Zanatta em defesa de Bolsonaro. “É lamentável ver o prefeito de Araçatuba se posicionando ao lado de traidores e golpistas. A população precisa estar atenta ao que essa postura representa para o futuro da cidade”, declarou.

O presidente do PSOL de Araçatuba, o professor Matheus Lemes, também se manifestou nas redes sociais. Ele disse que “depois de flertar com o golpe de Estado e tentar chantagear o Brasil via Trump, parece que finalmente a Justiça brasileira está chegando a Bolsonaro”. Em tom crítico, sugeriu que o prefeito deveria focar na administração da cidade. “Foi eleito pelas urnas eletrônicas que seu ídolo tentou desacreditar. Que tal cumprir o seu papel?”