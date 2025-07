Adolescente é apreendido pela segunda vez por tráfico de drogas

A Polícia Civil de Lins apreendeu na manhã desta sexta-feira (18) um adolescente de 16 anos, suspeito de tráfico de drogas no bairro Primavera, em um local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, popularmente chamado de “biqueira do Primavera”. Esta foi a segunda apreensão do menor pelo mesmo crime em menos de dois meses na cidade.

De acordo com a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), o jovem foi surpreendido durante uma operação de campo e observação conduzida por equipes da DISE e da Delegacia de Investigações Gerais (DIG). Ao perceber a presença dos policiais, o adolescente tentou fugir e dispensou uma sacola plástica, mas foi detido logo em seguida.

Dentro da sacola, os policiais encontraram 28 porções de cocaína e a quantia de R$ 290,00 em dinheiro, valor que seria proveniente da venda dos entorpecentes.