MP apura venda de imóvel da Fundação Educacional de Araçatuba

A Promotoria de Justiça do Patrimônio Público de Araçatuba, vinculada ao Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), abriu procedimento preliminar para apurar a venda de um imóvel da Fundação Educacional Araçatuba (FEA), negociado por R$ 3.180.000,00 em leilão realizado no ano passado. A comercialização do patrimônio público teve aval da Câmara Municipal, após aprovação de um projeto de lei enviado pelo Executivo.

O caso está em fase inicial de apuração, no estágio denominado Notícia de Fato, que consiste na coleta de informações preliminares antes de uma eventual abertura de investigação formal. Segundo o promotor Luiz Antônio Andrade, ainda é prematuro afirmar se o caso resultará em ação judicial ou arquivamento. O prazo inicial para conclusão é de 30 dias, podendo ser prorrogado por até 90 dias.

O imóvel vendido está localizado na rua Professor Jorge Corrêa, 463, Jardim Nova York, e atualmente abriga uma escola particular. O prédio foi arrematado pelo valor mínimo estipulado, com 50% pagos à vista em novembro de 2024 e o restante parcelado em 15 vezes, corrigido pelo IGPM.