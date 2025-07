Birigui: Justiça suspende contrato milionário da limpeza escolar

A Justiça de Birigui concedeu liminar suspendendo o contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa Serfacil Empreendimentos Ltda, vencedora do pregão eletrônico nº 41/2025, que trata dos serviços de limpeza predial nas unidades escolares do município. A decisão atendeu a um pedido da empresa NX Serviços Ltda, segunda colocada no certame, que questiona a habilitação da vencedora por suposta falta de comprovação de capacidade técnica e qualificação econômico-financeira.

O juiz determinou que a Prefeitura de Birigui se abstenha de celebrar o contrato ou, caso já o tenha feito, suspenda sua execução até nova deliberação judicial. Além disso, exigiu que a empresa Serfacil seja incluída no processo para apresentar sua defesa.

Posicionamento da Prefeitura

Em nota oficial, a Prefeitura de Birigui confirmou que foi notificada da decisão liminar e informou que irá se manifestar dentro do prazo legal. "A Administração tomou conhecimento de que a empresa NX Serviços Ltda, com sede no Paraná, e que ficou em segundo lugar no pregão que objetiva a limpeza predial escolar, questionou judicialmente que a empresa ganhadora (Serfacil Empreendimentos) não teria apresentado atestados de capacidade técnica e qualificação econômico-financeira conforme as exigências legais", diz o comunicado.

Ainda segundo a Prefeitura, tanto o Município quanto a empresa vencedora irão apresentar seus esclarecimentos no processo para subsidiar a decisão do juiz. "Caso o magistrado decida por suspender a liminar, os trabalhos poderão ser retomados normalmente, sem alteração da empresa ganhadora do pregão", completou a nota.