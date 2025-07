Mais de mil porções de cocaína são apreendidas em ação da PM

Policiais da Força Tática realizaram uma abordagem em frente a um imóvel na avenida Padre Ângelo Rudello, no bairro Águas Claras, em Araçatuba, na noite dessa quinta-feira, 17. Durante a ação, dois homens foram revistados e, com um deles, os agentes encontraram 31 microtubos com cocaína.

Ao ser questionado, o suspeito revelou que guardava mais entorpecentes em sua residência. A equipe se dirigiu até o local e, após buscas, localizou 1.023 microtubos contendo cocaína, sete porções de maconha, uma balança de precisão, mil microtubos vazios e diversos materiais usados na preparação e embalagem das drogas.

Diante das evidências, o homem foi levado à delegacia, onde permaneceu detido por tráfico de drogas. O segundo abordado foi liberado após checagem, já que não foram encontrados indícios contra ele.