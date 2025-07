Atividade em Araçatuba promove inclusão para crianças com TEA

O Shopping Praça Nova em Araçatuba promoverá, neste sábado, 19, uma nova edição da “Manhã Inclusiva”, desta vez com entrada no espaço temático “Mundo Bita – Imagine-se”. A ação é voltada exclusivamente para crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e outras síndromes.

A programação começa às 9h, na Praça de Eventos, com ambientação pensada para acolher as necessidades sensoriais das crianças e proporcionar um momento de lazer adaptado para elas e seus familiares. O shopping fica na rua Carlos Pereira da Silva, 6.000, no Jardim Guanabara.

A atração “Mundo Bita” permanece no local até 24 de agosto e ocupa uma área com brinquedos temáticos, tobogãs, escorregadores, piscina de bolinhas e espaços interativos para fotos. No sábado, o espaço será reservado exclusivamente para os participantes da Manhã Inclusiva.