Região tem vagas para professores com salário de R$ 5,5 mil

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo abriu inscrições para um novo processo seletivo que prevê a contratação de até 5 mil professores para atuar no Ensino Médio Técnico da rede estadual a partir de 2026. Na região administrativa de Araçatuba, as provas acontecerão em cidades como Araçatuba, Guararapes, Valparaíso, Birigui e Buritama, além de outros municípios da Alta Noroeste.

As oportunidades estão distribuídas nas 91 Diretorias de Ensino de todo o estado, com destaque para as unidades de Araçatuba e Birigui. Os interessados devem se inscrever até 11 de agosto, exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A aplicação das provas está prevista para 28 de setembro, em 77 municípios paulistas.

A remuneração oferecida é de R$ 5.565,00 por 40 horas semanais, com possibilidade de jornadas proporcionais. O contrato será temporário e o edital completo está disponível no Diário Oficial do Estado. (https://conhecimento.fgv.br/concursos/seducsp25)