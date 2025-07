Processo seletivo abre 111 vagas com salário acima de R$ 2 mil

O Balcão de Empregos de Araçatuba realizará, na próxima quinta-feira, 24, uma seleção para preencher 111 oportunidades temporárias na função de auxiliar de produção. As entrevistas acontecerão das 8h às 13h, na unidade localizada na avenida Waldemar Alves, número 50, no bairro São Joaquim.

Podem se candidatar pessoas com idade mínima de 18 anos e ensino fundamental completo. Não é exigido ter experiência anterior, mas é preciso disponibilidade para atuar em regime de turnos. O salário oferecido é de R$ 2.256,31, com direito a vale-refeição.

As contratações serão destinadas ao setor alimentício, com atuação em atividades operacionais que envolvem organização, limpeza, apoio à linha de produção e demais tarefas relacionadas ao processo industrial. Segundo a coordenação do Balcão de Empregos, as admissões acontecerão de forma imediata.