Birigui faz coleta de Papanicolau sem agendamento neste sábado

A Prefeitura de Birigui, por meio da Secretaria de Saúde, promove neste sábado, 19, um plantão especial para coleta do exame Papanicolau no Ambulatório Saúde da Mulher. A ação ocorre sem necessidade de agendamento prévio, ampliando o acesso das mulheres ao exame preventivo.

O atendimento será realizado das 7h30 às 13h, no Ambulatório localizado no prédio do antigo pronto-socorro, na rua Largo Gumercindo de Paiva Castro, no Centro da cidade.

A iniciativa é destinada a todas as mulheres que já iniciaram a atividade sexual, reforçando a importância do exame como método eficaz para a prevenção do câncer de colo do útero.