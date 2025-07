Araçatuba registra mais de 10 mil casos de dengue no 1º semestre

Entre janeiro e junho de 2025, Araçatuba confirmou 10.233 casos de dengue, com nove mortes. Outros 19.263 casos foram descartados, e 14 seguem em investigação. Também houve 39 registros de chikungunya. Não há casos confirmados de zika.

Para conter o avanço do mosquito Aedes aegypti, agentes de saúde realizaram 144.180 visitas a imóveis da cidade, abrangendo 130.417 residências e comércios. Em 13.763 imóveis foi feita nebulização costal, voltada aos bairros com maior número de casos suspeitos ou confirmados.

A Secretaria Estadual de Saúde atuou com inseticida em 15 áreas da cidade, usando veículos equipados. A operação contou ainda com a campanha "Araçatuba Limpa", que recolheu 3.300 toneladas de resíduos em 110 bairros — foram 328 viagens de caminhão para coletar materiais propícios à proliferação do mosquito.