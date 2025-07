Desocupação voluntária no Iporã começa de forma pacífica

O imóvel antigo situava-se em uma região de solo encharcado, com características de brejo, apresentando rachaduras nas paredes e piso devido ao afundamento do terreno. A precariedade era tão severa que as máquinas da Prefeitura enfrentaram dificuldades para acessar o local durante a demolição e limpeza da área, iniciadas na manhã desta quinta.

A Prefeitura de Araçatuba deu início nesta quinta-feira (17) ao processo de desocupação voluntária de famílias que vivem em situação irregular na Área de Preservação Permanente (APP) do Bairro Iporã, com a mudança assistida da primeira família. A ação integra a realocação planejada de 12 famílias que habitam locais de alto risco e vulnerabilidade.

As famílias que serão realocadas compõem uma lista prioritária para moradias que serão construídas em dois novos empreendimentos habitacionais.

Desde o começo do mês, a Prefeitura mantém diálogo com os residentes da área, oferecendo apoio técnico, esclarecimento de dúvidas e alternativas habitacionais por meio do aluguel social, garantindo que todas as saídas ocorram de forma voluntária e segura, segundo a administração municipal.