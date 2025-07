Facada por camiseta do Corinthians: réu ganha liberdade

Wilson Gonçalves Rodrigues foi condenado a um ano e oito meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de lesão corporal grave contra Celso Leandro de Oliveira. A sentença foi definida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Araçatuba, que desclassificou a acusação inicial de tentativa de homicídio qualificado.

O caso ocorreu em 26 de setembro de 2023, no bar conhecido como “Point Gela Guela”, na Rua Amador Bueno, bairro Jardim Palmeiras, em Araçatuba. O motivo da discussão que culminou no crime teria sido uma camiseta do Corinthians, conforme apontou a denúncia assinada pelo promotor de Justiça Adelmo Pinho.

Segundo o Ministério Público, a briga começou quando Wilson retirou sua camiseta do Corinthians e entregou a uma mulher que elogiara a peça, dizendo que daria uma igual para a filha. A vítima, Celso Leandro, interveio e comentou que o gesto poderia desagradar a esposa de Wilson. O réu ficou irritado, deixou o local e, minutos depois, retornou ao bar de bicicleta, armado com uma faca.