Defesa Civil alerta para risco de incêndios em Araçatuba e região

O coordenador da Defesa Civil local, Eduardo Cardozo, destacou que, apenas no primeiro semestre, Araçatuba sediou dois encontros regionais para tratar da prevenção de desastres. Os eventos reuniram representantes de vários municípios, com foco em estratégias para reduzir riscos durante o período de estiagem.

A combinação de clima seco, altas temperaturas e tempo ensolarado eleva o risco de queimadas em praticamente todas as regiões paulistas. Em resposta, a Defesa Civil de Araçatuba intensificou as ações preventivas, incluindo a capacitação de agentes e moradores sobre prevenção e combate a incêndios.

Araçatuba e região estão oficialmente em estado de atenção para incêndios devido ao tempo seco e à baixa umidade relativa do ar, que deve permanecer abaixo de 30% nesta quinta (17) e sexta-feira (18), segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Entre as medidas adotadas no município estão o monitoramento climático constante, campanhas de orientação à população e a parceria com o Corpo de Bombeiros. A recomendação principal é evitar queimadas, descartar materiais inflamáveis de forma correta e acionar o socorro diante de qualquer foco de incêndio.

Com a previsão de chegada de uma frente fria no sábado (19), a umidade deve melhorar na faixa leste do estado. No entanto, no interior paulista, incluindo Araçatuba, o clima seguirá seco, mantendo o alerta aceso.

Já na segunda-feira (21), o estado de atenção será renovado, com possibilidade de estado de emergência para incêndios em regiões do extremo norte paulista. “A prevenção é o caminho mais eficaz para evitar grandes prejuízos e proteger vidas”, reforça Cardozo.